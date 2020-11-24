ОДК заменила украинский двигатель для фрегата проекта 22350

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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») поставила на фрегат проекта 22350 первый морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р, созданный в рамках программы импортозамещения украинских силовых установок, заявил заместитель гендиректора ОДК Виктор Поляков.

До 2014 года Россия закупала корабельные газотурбинные двигатели у украинского предприятия «Зоря-Машпроект» (Николаев).

«Первый агрегат отгружен в ноябре этого года, отгрузка второго агрегата запланирована на первую половину декабря. Таким образом, наши партнеры в лице Объединенной судостроительной корпорации и судостроительного завода „Северная верфь“ получат полноценную энергетическую установку, состоящую из двух агрегатов, на один из фрегатов проекта 22350, который сейчас находится на стадии строительства», — передает РИА «Новости» слова Полякова.

Всего предполагается построить 10 кораблей проекта 22350, два из них («Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов») уже вошли в состав Северного флота, один («Адмирал Головко») готовится к испытаниям, еще пять фрегатов — на разных стадиях постройки.

По словам Полякова, речь идет не просто о морском двигателе, а о дизель-газотурбинном агрегате (ДГТА) М55Р, в состав которого, помимо газотурбинного двигателя М90ФР максимальной мощностью 27 500 лошадиных сил, входят дизель 10Д49 мощностью 5200 лошадиных сил, редуктор РО55Р и системы управления. Он пояснил, что первый морской дизель-газотурбинный агрегат будет установлен на третьем фрегате серии. «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» были построены с зарубежными силовыми установками.

«Сегодня мы подтвердили, что Россия самостоятельно может производить дизель-газотурбинные установки, и мы обрели ту компетенцию, которой в России раньше не было. ОДК способна разрабатывать, производить, испытывать, устанавливать на корабли и сопровождать на протяжении жизненного цикла всю линейку дизель-газотурбинных агрегатов», — подчеркнул Поляков.