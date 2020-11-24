Атомный ледокол Арктика обеспечил первую проводку по Севморпути

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24 ноября в порту Сабетта головной универсальный атомный ледокол «Арктика» завершил проводку сухогруза «Сияние Севера». Это первая работа атомохода с момента ввода в эксплуатацию.23 ноября на входе в Обскую губу атомный ледокол Росатомфлота взял под проводку судно «Сияние Севера». Средняя скорость движения каравана составила 10-12 узлов."Первый заход головного универсального атомного ледокола «Арктика» в Обскую губу продемонстрировал эффективность работы судна на морском канале, — отмечает первый заместитель генерального директора — директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. — Отличные маневренные характеристики, осадка атомохода позволяют ему гарантированно обеспечивать безопасные ледокольные проводки на одном из самых интенсивных судоходных участков Севморпути. Обращаю внимание, что в первом рабочем рейсе проводится обкатка ледокола нового поколения. Экипаж только в работе может выявить и устранить механические недочеты. Это обычный процесс, который происходит при вводе в эксплуатацию любого судна. Экипаж узнает возможности ледокола, привыкает к нему".

14 ноября головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вышел из порта Мурманск. 16 ноября на рейде Кольского залива были проведены наладочные работы, не связанные с ядерной энергетической установкой судна, и затем ледокол направился в акваторию Северного морского пути для осуществления первых в своей истории проводок.Планируется, что головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вернется в порт Мурманск в середине декабря, а после пополнения запасов вновь отправится в акваторию Северного морского пути.