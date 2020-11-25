В Крыму открыли замок «Ласточкино гнездо» после реставрации.

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25 ноября спустя полтора года ремонтно-реставрационных работ замок открыл свои двери для туристов и посетителей.

По реставрации такого значимого для Крыма объекта были выполнены большие работы. Реставрацию стоимостью более 79 млн рублей выполнила чебоксарская фирма «Дизайн».

"Самые основные работы, это, конечно, было усиление основания фундаментов под «Ласточкиным гнездом». Плюс была часть замены железобетонной плиты под «Ласточкой». Это самые сложные работы были сделаны. Остальное, конечно, усиление скального основания, усиление бутовой кладки, ремонт кровли, ремонт фасада", - рассказал представитель заказчика реставрации Илья Алмычёв.

По словам Алмычева, рабочие отреставрировали все внутреннее убранство. Отреставрировали камин и благоустроили всю прилегающую территорию.

Справка: «Ласточкино гнездо» — замок из серого камня в готическом стиле с изящными башенками, выстроенный на отвесной Аврориной скале, которая находится в Гаспре — поселке на мысе Ай-Тодор. Это одна из самых высоких скал Южного побережья Крымского полуострова — высота ее 40 м. Сегодня замок находится в статусе архитектурного и исторического памятника, он — эмблема южного побережья Крыма.

Репортаж Вести Крым

https://crimea-.../25/730580.html