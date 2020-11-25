ЧЕТРА представила новую линейку мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ серии А
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В Саранске на обособленном структурном подразделении предприятия «ПК «Промтрактор» была представлена новая модернизированная линейка мини-погрузчиков на базе модели ЧЕТРА МКСМ-1200А-1.
Постоянная обратная связь от потребителей, серьезный отбор поставщиков комплектующих, изменение внутреннего регламента позволили внедрить более 40 технических и конструкторских улучшений в раме, кабине, силовом блоке, гидросистеме, стреле, навесном оборудовании серийных машин и довести выпуск коммунальной техники до 20 единиц в месяц.
Презентация была организована для дилеров и партнеров компании «ЧЕТРА» по коммунальной технике. Гостям рассказали о производственных возможностях завода и о результатах проделанной серьезной работы по повышению качества выпускаемой продукции за последние полтора года.
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