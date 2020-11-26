В Белом море провели успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря провел фрегат «Адмирал Горшков». Как сообщили в Министерстве обороны России, испытательная стрельба проводилась по мишени в Баренцевом море.

Там отметили, очередная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» велась по сложной мишенной позиции. Ракета преодолела 450 километров, и поразила цель в Баренцевом море. Пуск ракеты проводился в рамках испытаний новых видов вооружения. Старт ракеты произведён с фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из Белого моря. Максимальная скорость ракеты превысила 8 Махов.

В ходе стрельб планировалось поразить мишень, имитирующую корабль условного противника.

Силы Северного флота, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», обеспечивали закрытие района проведения стрельб.

Предыдущие испытания гиперзвуковой ракеты прошли в начале октября. Тогда «Циркон» успешно поразил цель на расстоянии 450 километров. Скорость полета достигала 8 Махов, высота — 28 километров.

«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон».