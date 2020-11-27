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Ход строительства Амурского ГХК в октябре 2020 года

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rk2vOF_L9Vg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rk2vOF_L9Vg

Амурский ГХК, Амурская область, Сибур
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