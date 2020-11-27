Ход строительства Амурского ГХК в октябре 2020 года
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rk2vOF_L9Vg
Читайте также...
- Ход строительства Амурского ГХК в сентябре 2020
- ТМК заключила соглашение о поставке продукции для проекта Амурского газохимического комплекса
- В Амурской области «Сибур» начал строительство самого большого в мире газохимического комплекса
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!