Тверской станкостроительный завод. Новый цех

Продолжение репортажа от 29 ноября «Тверской станкостроительный завод. Начало»

© stankomach.com

Рабочий ритм завода

— 2020 год Тверской станкостроительный завод начал ударно, в первые месяцы значительно превысив объёмы выпуска прошлого года.

— а потом ударил коронавирус… В результате отгрузка станков в мае-июне просела по сравнению с прошлым годом. Производство пришлось восстанавливать.

— за первое полугодие заводом выпущено 120 токарных и фрезерных станков.

— в июне запущен в эксплуатацию новый сборочный цех главного производственного корпуса. 7 июля из цеха отгружен заказчику первый станок — фрезерный ФС50МФ3.

© Ольга Котенко/Сделано у нас

© Ольга Котенко/Сделано у нас

В новом цехе по сути объединены два цеха — изготовление токарных станков с ЧПУ и фрезерных обрабатывающих центров. Сборка ведётся на 3 линиях.

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Ольга Котенко/Сделано у нас

Сборка токарных станков

25 ноября в цехе в разной степени готовности находились более 20 токарных станка с ЧПУ. В том числе более десятка ТС1625Ф3. Пройдя вдоль линии, можно увидеть отдельные эпизоды сборки этого станка, выпускаемого Тверским заводом.

Монтаж начинается с защитных кожухов. Их доставили из цеха металлообработки:

© Ольга Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Подгонка кожухов под станину:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Установка системы смазки:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Установка продольного и поперечного суппортов (узлов, необходимых для крепления инструмента и перемещения его на станке):

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Проверка на точность установки суппортов (весьма ответственная операция — от того, как точно установлены суппорты, зависит дальнейшая надёжная и точная работа станка):

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Монтаж боковых защитных кожухов, моторов, другого оборудования:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Установка электрошкафа:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Установка гидропатрона:

© Ольга Котенко/Сделано у нас

Собранные станки подвергаются испытаниям по циклам на отказ в течение 48 часов без перерыва.

При предполагаемой интенсивной работе станок по просьбе заказчика комплектуется стружкосборником:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Изготовление 1 станка до момента отгрузки заказчику производится в среднем в течение 3-4 недель.

Станки ТС16К20Ф3 на потоке:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Электромонтажный участок

Для нормальной работы сборочного производства необходим ряд вспомогательных участков и служб. На заводе их несколько: цех мехобработки, цех сварки и металлообработки (газорезка, плазменная резка, полуавтоматы для проволочной сварки, сверлильные станки, шлифовальные автоматы), электромонтажный участок, склады, инженерный центр.

Заглянем на электромонтажный участок. Здесь собирается всё электрооборудование, необходимое для работы станков. Запас панелей всегда пригодится.

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Линия сборки фрезерных станков

Фрезерных центров на заводе отгружают меньше. Но удельный вес фрезерных станков в выпуске продукции постепенно растёт.

В изготовлении сейчас несколько моделей фрезерных обрабатывающих центров. По ним можно проследить всю 5-летнюю историю завода:

— ФС65МФ3. Это первый фрезерный станок со столом 780×360 мм, с выпуска которого в 2015 году Тверской станкостроительный завод начинал свою фрезерную линию:

© Ольга Котенко/Сделано у нас

— ФС85МФ3, модернизация «65-го», с увеличенным размером стола до 1000×800 мм и возможностью установки 4 и 5-й управляемых осей:

© Ольга Котенко/Сделано у нас

— пятиосный ФС110МФ5 с размерами стола 1200×600. Полноразмерный высокоточный металлообрабатывающий станок, предназначенный для производительной фрезерной обработки как простых плоскостных, так и сложных криволинейных поверхностей. Скорость вращения позволяет обрабатывать Д16Т, а мощность шпинделя — различные стали. Позволяет комбинировать в одном рабочем цикле различные операции фрезерования, сверления, растачивания, а так же резбонарезания. С 2018 года на станок ставится наклонно-поворотный стол:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

И наконец в конце линии самый большой пока на заводе фрезерный станок ФС160МФ3. Он предназначен для обработки крупногабаритных деталей весом до 3 т, в том числе из труднообрабатываемых деталей. Размер стола 1800×900 мм. Комплектация ФС160МФ3 накладным наклонным или глобусным столом позволяет реализовать дополнительные управляемые ЧПУ 4-ю и 5-ю оси соответственно:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

© Ольга Котенко/Сделано у нас

ФС160 был создан в инженерном центре Тверского завода в 2017 году, сейчас отгружается заказчикам ежемесячно. Спроектирован и ещё более мощный ФС180, но он … пока ждёт своего заказчика.

К сожалению, сегодня отгрузки мы не увидели. Жалко, наверное были бы хорошие кадры. Большие станки идут в 5 палетах на 2 фурах. Узлы очередного ФС160 запакованы и ждут оправки:

© Ольга Котенко/Сделано у нас

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Нашими добрыми провожатыми по Тверскому станкостроительному заводу были директор по производству Михаил Наривончик и директор завода по маркетингу Александр Каплунов:

© Сергей Котенко/Сделано у нас

Рабочий ритм завода

— Объёмы производства в июле восстановлены. Хотя «коронавирусный» провал мая-июня будет аукаться ещё долго.

— 3 ноября в цехе на разных стадиях сборки находилось 24 фрезерных обрабатывающих центра и 7 токарных станков с с ЧПУ. Всего 31 единица.

— 25 ноября в цехе 15 фрезерных центров и 22 токарных станка с ЧПУ. Ещё 6 станков в покрасочных камерах. Всего 43 единицы.

— 1 декабря на линейке отгрузки стояли 18 токарных станков. Им ещё предстоит проверка геометрии и точности и 48-часовой марафон на безотказность. После этого те, кто успешно пройдёт внутренний контроль, отправятся к своим новым хозяевам в Таганрог, Энгельс, Тверь, Воткинск, Гатчину, Ростов, Новосибирск, Омск и другие города России:

© stankomach.com

— После простоя в мае-июне последовал вал заказов, их сейчас не успевают выполнять. Заказы на станки расписаны до марта будущего года.

Что дальше?

Завод продолжает ускоренный ремонт новых помещений. В 2021 году с большой вероятностью будут запущены:

— новый цех мехобработки для больших фрезерных станков серий «160» и «180»,

— новый цех раскроя (лазерного и плазменного), гибки и сварки,

— расширенный участок порошковой окраски.

В новых помещениях продолжается ремонт: крыша перекрыта, новые стеклопакеты вставлены, …

А значит, мы не прощаемся. Удачи, рабочая Тверь!

© Ольга Котенко/Сделано у нас

Текст Сергея Котенко. Фото Ольги и Сергея Котенко.