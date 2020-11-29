В ДНР поставлена пожарная техника производства российской компании «Приоритет»
В Республиканском спасательном центре МЧС состоялось вручение 8 единиц новой пожарно-спасательной техники производства «Приоритет».
11 ноября 2020 года были вручены ключи от пожарных автоцистерн АЦ 3,0-50 (43265) руководителям Государственного пожарно-спасательного отряда г. Донецка и Государственного пожарно-спасательного отряда г. Донецка и Государственного пожарно-спасательного отряда г. Макеевка.
Полученные пожарные автоцистерны на базе «КАМАЗ» обладают высокой проходимостью, маневренностью, необходимой для работы в густонаселенных городских массивах, что способствует сокращению времени прибытия спасателей на место происшествия.
Выпуск автомобилей осуществлялся в кратчайшие сроки и за успешное выполнение заказа коллектив завода получил благодарность руководителей МЧС Республики.
Читайте также...
- Первые граждане ЛНР и ДНР получили российское гражданство по новой упрощенной процедуре
- В Донецкую Народную Республику отправлены 30 машин скорой помощи
- В Донецк и Луганск из России прибыл сотый гуманитарный конвой