В ДНР поставлена пожарная техника производства российской компании «Приоритет»

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В Республиканском спасательном центре МЧС состоялось вручение 8 единиц новой пожарно-спасательной техники производства «Приоритет».

11 ноября 2020 года были вручены ключи от пожарных автоцистерн АЦ 3,0-50 (43265) руководителям Государственного пожарно-спасательного отряда г. Донецка и Государственного пожарно-спасательного отряда г. Донецка и Государственного пожарно-спасательного отряда г. Макеевка.

Полученные пожарные автоцистерны на базе «КАМАЗ» обладают высокой проходимостью, маневренностью, необходимой для работы в густонаселенных городских массивах, что способствует сокращению времени прибытия спасателей на место происшествия.

Выпуск автомобилей осуществлялся в кратчайшие сроки и за успешное выполнение заказа коллектив завода получил благодарность руководителей МЧС Республики.