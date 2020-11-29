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Российские проекты за рубежом

Предприятие Росатома изготовило оборудование для Международного термоядерного реактора ITER

 © vk.com

Предприятие Росатома изготовило и отгрузило высокотехнологичное оборудование для Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER). Первая партия пьедесталов электрических соединителей модулей бланкета была отправлена в Международную организацию ИТЭР из НИКИЭТ.

В состав первой партии вошли 10 пьедесталов. Это первая поставка российского оборудования для данной системы реактора ИТЭР и первая партия изделий, которая изготавливается специалистами НИКИЭТ в рамках совместной реализации проекта ИТЭР. Доставка партии к месту назначения во Франции ожидается до конца текущего года.

Ожидается, что первую плазму в ITER получат в декабре 2025 года, а в 2035 году начнутся эксперименты с дейтерий-тритиевой плазмой.
Источник: https://vk.com/rosatomru?w=wall-37706009_91965

Росатом, ИТЭР, НИКИЭТ, Франция
  • Нет аватара GenOfDrag
    29.11.2022:09:31

    В декабре должен стартануть отечественный, который 70 лет дорабатывали)

    #1216803
    • Human RS Human RS
      29.11.2022:44:21

      Вы про тот, что в Сарове строится?

      #1216807
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