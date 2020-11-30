ШААЗ развивает производство глушителей для экспорта

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На Шадринском автоагрегатном заводе в Курганской обалсти запущен участок для производства глушителей. Освоение новых изделий позволяет предприятию развивать сотрудничество с американской компанией Generac Power Systems, которая является одним из мировых лидеров в производстве систем резервного электроснабжения.

— Глушитель предназначен для снижения уровня шума выхлопных газов в системе выпуска генераторной установки, — рассказал заместитель технического директора АО «ШААЗ» Вячеслав Усольцев. — В настоящее время принято к освоению семь модификаций изделия, предназначенных как для больших промышленных, так и маленьких бытовых генераторов. При изготовлении мы применяем нержавеющую сталь, поскольку надёжность и долговечность такого глушителя гораздо выше, чем у изделий из алюминизированной или простой стали.

Первые опытные образцы глушителя были отправлены в адрес компании Generac в ноябре 2019 года. За опытными образцами последовали установочные партии, которые прошли весь необходимый комплекс испытаний. В настоящее время АО «ШААЗ» серийно поставляет за океан два вида глушителя, остальные изделия находятся на разных стадиях: от испытаний до подготовки производства.

— С освоением глушителя номенклатура поставляемых компании Generac изделий вышла за рамки радиаторной продукции и сейчас включает другие комплектующие для генераторных установок, — отмечает Вячеслав Усольцев. — Это значит, что американские партнёры видят в Шадринском автоагрегатном заводе надёжного поставщика, который быстро осваивает новые изделия, чётко соблюдает объёмы и сроки поставок.

Шадринский автоагрегатный завод и компания Generac Power Systems сотрудничают с 2006 года. В 2020 году объем поставок в адрес компании Generac составит около 4 млн долларов США.