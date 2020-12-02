ПК Транспортные системы выполнила контракты на поставку троллейбусов «Адмирал» в Омск и Иваново

© metalinfo.ru

Российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта «ПК Транспортные системы» доставил последние партии троллейбусов «Адмирал» в Омск и Иваново. Таким образом, компания завершил выполнение обязательств по контрактам на производство и поставку техники в эти города.

Обновление подвижного состава городского электротранспорта для Омска и Иваново стало возможным за счет участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). 60% стоимости контракта финансируется из федерального бюджета, а остальные 40% - из регионального.

В рамках сотрудничества с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», с кем «ПК Транспортные системы» заключила контракты на производство подвижного состава горэлектротранспорта для Омска и Иваново летом 2020 года, омское муниципальное предприятие «Электрический транспорт» получило 33 троллейбуса «Адмирал», а МУП «Ивановский пассажирский транспорт» — 31 единицу данной техники. Троллейбусы «Адмирал 6281» произвели на Энгельсском заводе электрического транспорта в Саратовской области и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого в Санкт-Петербурге (оба входят в «ПК Транспортные системы»).

© securitymedia.ru

Иваново

В ноябре 2020 года был поставлен 31 новый троллейбус большой вместимости, общая стоимость которых составила 640 млн рублей, из которых 378 млн рублей — средства федерального бюджета.

Сейчас на линии уже работает 18 единиц троллейбусов. На оставшиеся оформляется страховка. Они проходят обкатку, а их водители учатся водить новые машины. К 25 декабря все они начнут работать на различных городских маршрутах. Таким образом, городской троллейбусный парк обновится на треть.

Новые машины отправятся по маршрутам № 4 и 6, являющимся самыми длинными в областном центре. На каждом будут работать по 13 машин. Оставшиеся пять составят резерв для данных маршрутов. Условия нацпроекта требуют, чтобы новые троллейбусы целиком закрыли, самое меньшее, один маршрут.

«Иваново и Омск получили уникальные троллейбусы, аналогов которым на российском рынке нет, — комментирует президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — Используемые в обустройстве интерьера алюминиевые сплавы позволили сделать салон не только эстетичным, но и долговечным, а также снизить его пожарную нагрузку. Уверен, что жители Омска и Иваново уже оценили красивый внешний вид и современный, комфортный интерьер троллейбусов „Адмирал“, ведь мы старались сделать все для удобства пассажиров и водителя. Мы постоянно работаем над совершенствованием нашей продукции, и всегда будем предлагать нашим клиентам только самый передовой подвижной состав городского электротранспорта».

Троллейбус «Адмирал 6281» не имеет аналогов на отечественном рынке. В создании данной модели конструкторы «ПК Транспортные системы» использовали свои лучшие разработки, которые применяются в производстве трамваев: обзорность, эргономичность, видеоконтроль посадки-высадки пассажиров, мониторинг дорожной ситуации — все, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров. Также в троллейбусе установлены новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов и интегрированы современные системы климат-контроля, которые работают в автоматическом режиме. «Адмирал 6281» имеет три широких дверных проёма, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон. Троллейбус на 70% состоит из комплектующих российского производства и отличается наличием аварийного автономного хода. Общая пассажировместимость — 96 человек с наличием 33 сидячих мест. Максимальная конструктивная скорость— 70 км/ч.

https://vostokm..._medium=desktop