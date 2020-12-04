ТМХ начал поставку электровозов для группы компаний «НефтеТрансСервис»

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Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») передал холдингу «НефтеТрансСервис», частному оператору подвижного состава, 2 грузовых электровоза переменного тока 3ЭС5К «Ермак». Это первые локомотивы из партии в 14 единиц, которые НЭВЗ построит для этой компании до конца первого квартала 2021 года. Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Договор на изготовление и поставку, семи электровозов 3ЭС5К в 2020 и еще семи — в 2021 году подписан в ноябре 2020 года.

С конца 2018 года НЭВЗ поставляет заказчикам модифицированные «Ермаки». Преимущества 3ЭС5К — способность работать на участках со сложным рельефом, повышение весовой нормы грузовых поездов. В локомотивах применяется поосное регулирование силы тяги. Система независимого возбуждения тяговых двигателей в режиме тяги, реализуемая в диапазоне скоростей 0-50 км/ч, обеспечивает устойчивость к буксованию, что обеспечивает максимальный коэффициент сцепления каждой тяговой оси и уменьшает износ бандажей колесных пар. Новые конструктивные решения позволяют более эффективно использовать заложенную в электровозе мощность и, как следствие, увеличить производительность локомотива.

Электровозы 3ЭС5К будут направлены в эксплуатацинное локомотивное депо Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги.

План 2020 года по выпуску «Ермаков» составляет 22 локомотива 2ЭС5К, 126 единиц 3ЭС5К и 15 электровозов 4ЭС5К.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения.