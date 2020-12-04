ПК Транспортные системы досрочно выполнила контракт на поставку 90 трамваев в Москву

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Ведущий российский разработчик и производитель городского электрического транспорта «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) поставил в столицу России 90 трёхсекционных низкопольных трамваев в рамках дополнительного соглашения. Теперь в трамвайном парке Москвы насчитывается 390 трамваев «Витязь-Москва». Компания выполнила контракт на месяц раньше установленного срока.

«Строгое выполнение своих контрактных обязательств — для нас всегда в приоритете в вопросах взаимоотношений с нашими партнерами и клиентами, — прокомментировал президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — В прошлом году мы выполнили крупнейший контракт на производство и поставку 300 трамваев „Витязь-Москва“ за два года шесть месяцев и шесть дней, что зафиксировано экспертами Книги рекордов России и Европы — рекорд за самое большое количество трехсекционных трамваев, поставленных по одному контракту в один город. „Витязь-Москва“ стал визитной карточкой столицы, настоящим украшением городских пейзажей. Благодаря тренду на обновление городского общественного транспорта, который задают власти Москвы, в России сегодня наблюдается настоящий ренессанс трамвайного движения. Многие города России также нацелены обновить парк городского электрического транспорта».

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Ежедневно трёхсекционные составы нового поколения перевозят в среднем 250 тысяч пассажиров по 26 городским маршрутам в Центральном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном округах. В ноябре московская трамвайная сеть впервые одержала победу в номинации «Самая динамично развивающаяся система» международной премии Global Light Rail Awards — главной отраслевой премии в мире.

Скоро таких трамваев будет еще больше. 9 сентября 2020 года «ПК Транспортные системы» выиграла новый тендер на поставку 114 трамваев для Москвы. С 1 января 2021 по 30 июня 2022 компания поставит ГУП «Мосгортранс» 74 трехсекционных трамвая 71-931М «Витязь-Москва», хорошо знакомых москвичам и гостям города, и 40 односекционных трамваев 71-911ЕМ «Львенок», которые уже успешно эксплуатируются в Улан-Удэ, Перми, Ульяновске и Ижевске. В рамках договора также предусмотрено сервисное обслуживание поставляемого подвижного состава в течение 30 лет — аналогичные условия распространяются и на все предыдущие поставки трамваев «Витязь-Москва». По словам представителей «ПК Транспортные системы», это позволяет оперативно получать обратную связь от пассажиров и водителей, совершенствовать ряд элементов и модернизировать модель в целом.