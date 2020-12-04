Цех по производству трансмиссий Петербургского тракторного завода (входит в группу компаний «Кировский завод»).

Цех занимается разработкой и производством трансмиссий для сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной и железнодорожной техники.

Цех выпускает 6 500 коробок перемены передач (КПП) в год.

Площадь — около 10 000 кв. м.

В производстве задействованы 110 самых современных на сегодняшний день станков и металлообрабатывающих комплексов.

Коллектив цеха составляет 339 человек.

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