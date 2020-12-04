На СК «Звезда» заложен танкер-челнок «Валентин Пикуль» проекта AST69K

© korabel.ru

На Судостроительном комплексе «Звезда» в Приморском крае состоялась закладка первого танкера-челнока «Валентин Пикуль» проекта AST69K усиленного ледового класса ARC6 дедвейтом 69 000 тонн.

Закладке судна предшествовала резка металла в блоке корпусных производств, сборка и сварка узлов, которые были сформированы в закладную днищевуюсекцию весом более 100 тонн.

Судно предназначено для перевозок нефти и способно самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях северных морей, в разряженных однолетних льдах при толщине до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию, и до 1,7 м в летне-осеннюю. Максимальная длина танкера составит 257 метров (на 7 метров больше танкера типа «Афрамакс»), ширина — 34 метра, осадка — 14 метров, высота борта — 21 метр, скорость — 15,5 узлов. Движительная установка включает управляемые полноповоротные винторулевые колонки. Кроме того, новое судно будет оборудовано носовым погрузочным устройством для приема нефти непосредственно со стационарного морского ледостойкого причала.

Как сообщает ПАО «Роснефть», судно строится под надзором Российского морского регистра судоходства и будет эксплуатироваться под флагом Российской Федерации. Окончание строительства запланировано на 2022 год.