Видео: Как делают краны. Экскурсия на калининградское НПО СПЕЦКРАН

Калининградское НПО СПЕЦКРАН больше десяти лет проектирует и производит грузоподъемную технику: мостовые и козловые краны. Вся техника проектируется в КОМПАС-3D. «Мы сделали уже больше 1000 кранов, работаем с заказчиками от Калининграда до Благовещенска, поставляли краны в Эквадор, на Кубу и в джунгли Гватемалы», — рассказывает технический директор НПО СПЕЦКРАН Роман Юданов.

Внутри:

200 человек делают 100 кранов в год

самое важное при проектировании кранов

перешли на КОМПАС-3D за один год

самое сложное с инженерной точки зрения изделие

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