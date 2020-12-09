Видео: Как делают краны. Экскурсия на калининградское НПО СПЕЦКРАН
Калининградское НПО СПЕЦКРАН больше десяти лет проектирует и производит грузоподъемную технику: мостовые и козловые краны. Вся техника проектируется в КОМПАС-3D. «Мы сделали уже больше 1000 кранов, работаем с заказчиками от Калининграда до Благовещенска, поставляли краны в Эквадор, на Кубу и в джунгли Гватемалы», — рассказывает технический директор НПО СПЕЦКРАН Роман Юданов.
Внутри:
- 200 человек делают 100 кранов в год
- самое важное при проектировании кранов
- перешли на КОМПАС-3D за один год
- самое сложное с инженерной точки зрения изделие
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/cfkfwWLGslw
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09.12.2017:34:08