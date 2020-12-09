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Видео: Как делают краны. Экскурсия на калининградское НПО СПЕЦКРАН

Калининградское НПО СПЕЦКРАН больше десяти лет проектирует и производит грузоподъемную технику: мостовые и козловые краны. Вся техника проектируется в КОМПАС-3D. «Мы сделали уже больше 1000 кранов, работаем с заказчиками от Калининграда до Благовещенска, поставляли краны в Эквадор, на Кубу и в джунгли Гватемалы», — рассказывает технический директор НПО СПЕЦКРАН Роман Юданов.

Внутри:

  • 200 человек делают 100 кранов в год
  • самое важное при проектировании кранов
  • перешли на КОМПАС-3D за один год
  • самое сложное с инженерной точки зрения изделие

 © Фото из открытых источников

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/cfkfwWLGslw

кран, НПО СПЕЦКРАН, КОМПАС-3D, АСКОН
  • Нет аватара ASAP
    09.12.2017:34:08

    Слушать правильного управленца, простыми словами рассказывающего о настоящем деле -- это кайф.

    #1217825
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