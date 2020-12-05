Ростовская компания выпустила новую модель автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ

© www.tigarbo.ru

Пресс-служба компании «КОМЗ-Экспорт» сообщила, что ЗАО «КОМЗ-Экспорт», которое является производителем оборудования и комплектующих для различных отраслей и выпускающая продукцию под торговой маркой «TIGARBO», совместно с компанией «Русбизнесавто» изготовила новую модель автобетоносмесителя 3DA на шасси КамАЗ-43255, способную перевозить бетонную смесь объемом 3м3 и массой 5905 кг.

Ранее компанией был освоен выпуск автобетоносмесителей с номинальной вместимостью барабана 4,5,6,7,8,9,10,11 и 12м3 на шасси КамАЗ, МАЗ, CAMC, IVECO, Gloros.

Также комплекты технологического оборудования автобетоносмесителя способны монтироваться на шасси различных марок и моделей, в часности КРАЗ, МЗКТ, МАЗ-MAN, MAN, VOLVO, SCANIA, MERSEDES-BENZ и проч.

Всего компания производит более 100 типов автобетоносмесителей TIGARBO.