Рекордный урожай зерна за последние 30 лет собрали аграрии Самарской области
Труженики сельского хозяйства Самарской области в этом году получили рекордный урожай зерна за последние 30 лет, а экспорт продукции АПК составил более 300 миллионов долларов. Всего в этом году с полей региона собрано 2,9 млн тонн зерна.
В этом году в Самарской области собрали рекордный урожай за все постсоветское время. При этом увеличилась и средняя урожайность. Если в прошлом году она составляла 17,7 центнеров с одного гектара, то уже в этом году — 26 ц/га.
Производство скота и птицы в живом весе в текущем году увеличилось почти на 4%. Так жевыросло поголовье КРС, увеличились надои молока на 7,5%.
Сельхозпредприятия приобрели в общей сложности 1568 единиц новой современной техники. Из них 160 зерноуборочных и 11 кормоуборочных комбайнов, 327 тракторов, 1070 единиц посевной и почвообрабатывающей техники и другого оборудования.
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