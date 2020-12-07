В Крыму отремонтирована дорога, соединяющую Керчь с курортным поселком

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Компания «ВАД» завершила ремонт дороги по Шоссе Героев Эльтигена. На магистральной улице районного значения, соединяющей центральную часть города Керчь с поселком Героевское — излюбленным местом отдыха керчан и гостей города в курортный сезон, подрядная организация выполнила комплекс работ.

Протяженность отремонтированной дороги составила 5,25 километра. Подрядчик провел фрезеровку старого покрытия, уложил выравнивающий слой и два слоя асфальтобетона. Также установлены бордюры, нанесена дорожная разметка из термопластика.

Заасфальтировали дорожники и парковочную площадку на пересечении Шоссе Героев Эльтигена и ул. Галины Петровой неподалеку от музея истории Эльтигенского десанта, где установили пешеходное ограждение. Также выполнены работы по строительству восьми площадок под остановочные павильоны.

Всего в Керчи «ВАД» отремонтирует 28 улиц в этом году. Благодаря высоким темпам работ их количество было увеличено в три раза от запланированного изначально.

Санкт-петербургская компания «ВАД» определена правительством России в числе единых подрядчиков ремонта дорог, заказчиком по которым выступает Служба автодорог Крыма. До конца 2021 года компании предстоит отремонтировать 462,9 км дорог в республике.