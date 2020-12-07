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Дорожное строительство

В Крыму отремонтирована дорога, соединяющую Керчь с курортным поселком

 © Фото из открытых источников

Компания «ВАД» завершила ремонт дороги по Шоссе Героев Эльтигена. На магистральной улице районного значения, соединяющей центральную часть города Керчь с поселком Героевское — излюбленным местом отдыха керчан и гостей города в курортный сезон, подрядная организация выполнила комплекс работ.

Протяженность отремонтированной дороги составила 5,25 километра. Подрядчик провел фрезеровку старого покрытия, уложил выравнивающий слой и два слоя асфальтобетона. Также установлены бордюры, нанесена дорожная разметка из термопластика.

Заасфальтировали дорожники и парковочную площадку на пересечении Шоссе Героев Эльтигена и ул. Галины Петровой неподалеку от музея истории Эльтигенского десанта, где установили пешеходное ограждение. Также выполнены работы по строительству восьми площадок под остановочные павильоны.

Всего в Керчи «ВАД» отремонтирует 28 улиц в этом году. Благодаря высоким темпам работ их количество было увеличено в три раза от запланированного изначально.

Санкт-петербургская компания «ВАД» определена правительством России в числе единых подрядчиков ремонта дорог, заказчиком по которым выступает Служба автодорог Крыма. До конца 2021 года компании предстоит отремонтировать 462,9 км дорог в республике.
Источник: http://www.c-inform.info/news/id/91012

Крым, дорожное строительство
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    07.12.2023:58:21

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    Да уж, вокруг Керчи ребятам работы непочатый край. Да и в Керчи тоже.

    Отредактировано: Сергей Котенко~23:58 07.12.20
    #1217628
  • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
    08.12.2001:30:27

    У Керчи есть большой потенциал: исторический центр, который, если отреставрировать и причесать без многоэтажного новостроя… И есть куда расти в ширь современными, но не убогой архитектурами, кварталами. Город стал воротами в Крым,а не тупиком, обладает судостроительным предприятием, есть перспективы и экономические, и туристические.

    Отредактировано: Сергей Ивженко~01:31 08.12.20
    #1217636
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