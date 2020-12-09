В Торжке Тверской области возобновляется производство вагонов

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На производственной площадке Тверского вагоностроительного завода в Торжке заложили раму для сборки первого кузова вагона модели В60М. Вагоносборочное производство начало действовать в городе в мае текущего года и до этого момента осуществляло сборку вагонов из кузовов, изготовленных и доставленных из Твери.

Изготовление выдвижной рамы для кузовов началось в Торжке с ноября. Остальные комплектующие — боковины, торцевые стены, крыши и перегородки — в ближайшее время будут поставляться на производство с ТВЗ. Полный цикл рамно-кузовного производства на торжокской площадке планируется наладить в 1 квартале 2021 года.

На сегодняшний день в трёх пролетах производственного комплекса ТВЗ продолжаются строительные работы для расширения сборочного производства. Завершение работ позволит перевести выпуск всей спецпродукции и мелкосерийное производство из Твери в Торжок.

Производственная площадка Тверского вагоностроительного завода в Торжке расположена на территории бывшего Торжокского вагонзавода, который специализировался на производстве электропоездов, грузовых и специализированных вагонов локомотивной тяги.