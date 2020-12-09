На Уральском заводе горячего цинкования открыли новый цех

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Уральский завод горячего цинкования в г. Полевской Свердловской области запустил новый цех стоимостью 211 млн рублей.

В ближайшее время цех выйдет на мощность 1 тыс. оцинкованных изделий в месяц, проектная мощность предприятия составляет 30 тыс. тонн в год.

Планируется, что в ближайшие три месяца в новом цехе горячего цинкования будут трудоустроены 70 человек. После выхода на проектную мощность штат будет расширен до 90 сотрудников. Объём налоговых отчислений составит более 30 млн рублей ежегодно.

«Горячее цинкование — вид антикоррозионного покрытия, который увеличивает ресурс изделия до 25 лет, улучшает его декоративные свойства. В ближайшее время в регионе намечено строительство многих объектов. Надеемся, что данный завод будет поставлять оцинкованные металлоконструкции, в том числе, для строительства объектов Универсиады, а также на объекты промышленного строительства, которые реализуются на территории региона», — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Уральский завод горячего цинкования был построен в 2011 году. Предприятие специализируется на изготовлении и реализации металлоконструкций.