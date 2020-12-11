«Красное Сормово» спустило на воду третий сухогруз для «Альфы»

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11 декабря на заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Владимир Латышев». Судно стало третьим в серии из девяти сухогрузов проекта RSD59 для компании ООО «Альфа».

«Спуском этого сухогруза, двадцать третьего по счету сухогруза проекта RSD59, мы открываем сдаточную программу 2021 года, — отметил генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин. — Это третий сухогруз для компании «Альфа». Всего мы сдадим в следующем году этой компании семь судов. Также мы продолжаем строительство краболовных судов. Сдаточная программа 2020 года, несмотря на пандемию, выполнена полностью. Со всеми поставленными задачами завод справился: сдано 10 сухогрузов проекта RSD59 и круизный теплоход проекта PV300 «Мустай Карим».

«За последние три месяца это уже третий спуск сухогруза проекта RSD59, построенного для нашей компании, — прокомментировал событие директор департамента судостроения ООО «Альфа» Валерий Свинухов. — Два первых сухогруза мы уже получили, они находятся в Ростове-на-Дону. Весной начнем работу и на сухогрузе «Владимир Латышев».

Следуя давней корабельной традиции, в момент касания судна с водой крестная мать нового сухогруза Кристина Латышева, разбила о борт теплохода бутылку шампанского.

«Сухогруз назван в честь моего дедушки, Владимира Петровича Латышева -человека чести и достоинства. Он был участником войны в Афганистане и многих контртеррористических операций на Северной Кавказе. Мы, — его семья, близкие, коллеги — помним Владимира Петровича и гордимся им, — поделилась своими впечатлениями Кристина Латышева. — Я надеюсь, что сухогруз «Владимир Латышев» будет с честью нести имя советского и российского офицера».

Перед спуском нового сухогруза прошла церемония освещения судна настоятелем церкви Александра Невского.

В декабре 2019 года ПАО «Завод «Красное Сормово» и ГТЛК подписали контракт на строительство девяти сухогрузов проекта RSD59 в рамках соглашения о предоставлении опциона на заключение договоров на строительство и поставку 20 судов данного проекта. Ранее верфь построила три серии аналогичных судов. Суммарное количество сухогрузов первых трех серий составило двадцать единиц. На текущий момент «Красное Сормово» является лидером по количеству построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий.