Киргизская нефтегазовая компания закупила спутниковую аппаратуру «Швабе»

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Партия высокоточных приемников и базовых станций Genesis холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех поставлена заказчику из Киргизии. Применять устройства планируется при решении актуальных задач нефтяной и газовой отраслей. В перечень вошли многочастотный спутниковый приемник МР-8 и контроллер Р-6 производства Уральского оптико-механического завода (УОМЗ).

Данное оборудование широко применяется на этапе прокладывания трубопроводов с учетом особенностей рельефа местности, в процессе возведения объектов нефтеперерабатывающих комплексов, например при строительстве насосных станций, блоков катодной защиты и других сооружений.

«Ранее геодезическая спутниковая аппаратура уже поставлялась в Киргизию. В 2020 году заказчику были отгружены портативные контроллеры СМР-9 со встроенной антенной. В комплексе аппаратура помогает специалистам на различных этапах работы на объектах. При этом ее использование не ограничивается нефтегазовой отраслью. Изделия подходят для решения задач землеустройства, геофизики, сельского хозяйства и других направлений, требующих высокоточного позиционирования на местности», — рассказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

В настоящее время предприятие продолжает работу по расширению линейки. В нее войдет новый приемник МР-9 с улучшенными характеристиками.