В Татарстане открыт новый лицей на 800 мест

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Новый лицей в г. Чистополь и рассчитан на 800 мест. Школьное пространство поделено на несколько функциональных зон. Блок начальных классов расположен на 1 и 2 этажах, отделен от остальных классов. Спортивная зона оснащена выходом на пришкольную территорию, с раздевалками, душевыми, санузлами. В лицее есть обеденный зал для учеников и учителей на 400 посадочных мест с помещениями кухни и кафе для учащихся на 1 этаже. Актовый зал находится на 2 этаже, рассчитан на 266 мест с необходимыми помещениями (артистические, костюмерная, комната хранения музыкальных инструментов), оснащен современным световым, звуковым и мультимедийным оборудованием. Библиотека находится на 3 этаже.

Особенность этого лицея в том, что предусмотрена коллаборация «школа — вуз — градообразующие предприятия», основная цель — обучение и воспитание подрастающего поколения для повышения конкурентоспособности экономики района. Предполагается всестороннее сотрудничество лицея с Чистопольским филиалом КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева и базовыми предприятиями.

© chistopol-rt.ru

© chistopol-rt.ru