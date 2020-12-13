На волгоградском заводе «Северсталь канаты» запустили новый волочильный стан
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/BYex2nIw0l0
В волгоградском филиале «Северсталь канатов» запустили новый волочильныйстан. Он позволит увеличить объемы производимой проволоки на 350 тонн в месяц.
Источник: https://youtu.be/BYex2nIw0l0
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