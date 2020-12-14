«Россети» построили инфраструктуру энергоснабжения для гелиевого хаба Газпрома в Приморье

© ruscable.ru

«Россети ФСК ЕЭС» подключила к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) резидента территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» — компанию «Газпром гелий сервис». Она строит в Приморском крае Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров — один из элементов системы поставок жидкого гелия с Амурского газоперерабатывающего завода на мировой рынок.

Электроснабжение обеспечено от новой подстанции 220 кВ «Промпарк», которую «Россети ФСК ЕЭС» ввела в работу в 2019 году по договору с «Корпорацией развития Дальнего Востока» (КРДВ) специально для подключения резидентов ТОР «Надеждинская». Также были возведены около 30 км ЛЭП, реконструирован узловой центр питания — подстанция 500 кВ «Владивосток». Общий объем инвестиций составил более 2 млрд рублей.

На подстанции 220 кВ «Промпарк» применены передовые технологии, гарантирующие высокую надежность электроснабжения. Силовые трансформаторы мощностью 126 МВА оснащены современными модулями мониторинга. Внедрены интеллектуальные системы управления и коммерческого учета электроэнергии, реализована возможность дистанционного управления. Более 90% оборудования — российского производства.

© ruscable.ru

© ruscable.ru

«Газпром гелий сервис» — уже второй резидент ТОР «Надеждинская», запитанный по постоянной схеме от подстанции 220 кВ «Промпарк». Ранее был подключен к ЕНЭС рыбоперерабатывающий комплекс «Русский минтай». Всего будут обеспечены электроснабжением 43 проекта ТОР «Надеждинская» (в сумме — 49,1 МВт мощности). КРДВ, со своей стороны, построила для этого пять распределительных подстанций.

Логистический центр «Газпрома» в Приморье станет крупнейшим в мире хабом по обслуживанию изотермических контейнеров для поставки жидкого гелия на мировой рынок. Планируемая пропускная способность — свыше 4,5 тыс. технологических операций в год. Товарный гелий в контейнерах, сохраняющих постоянную температуру -269 °С, будет доставляться с Амурского газоперерабатывающего завода в Логистический центр в районе Владивостока, а затем — направляться на экспорт через порты Приморского края.

© ruscable.ru

© ruscable.ru

https://www.rus...chaut_k_edinoj/