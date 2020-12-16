В Челябинске запустили завод «Современные кузнечные технологии»

Промышленная группа «Конар» организовала на территории индустриального парка «Станкомаш» новое производство кузнечной продукции. Предприятие «Современные кузнечные технологии» планирует выпускать ежегодно до 20 тыс. тонн поковок валов для насосов, электродвигателей, генераторов, турбин и поковок колец, дисков, корпусов. Эти импортозамещающие изделия будут поставлять на находящиеся рядом заводы «Русские электрические двигатели» и «Нефтяные насосы», а также на предприятия в стратегических отраслях России: энергомашиностроение, атомная энергетика, судостроение, нефтегазовая промышленность.

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«Открытие завода „Современные кузнечные технологии“ — это событие федерального масштаба. В декабре мы завершаем пусконаладочные работы, и в первом квартале 2021 года начинаем производить первую продукцию. Заказы уже поступают, будет полная загрузка. Продукцию будем производить на современном автоматизированном оборудовании. После изготовления продукция отправится на мощности промышленной группы „Конар“ на механическую обработку и испытания, а также для следующего передела на предприятиях „Станкомаша“. Мощность производства — 1,5-2 тыс. тонн ежемесячно. Наша продукция прежде всего будет востребована там, где конечная деталь работает в критических условиях эксплуатации. Например при высокой температуре, в агрессивной среде. Это нефтегазовая отрасль, судостроение, энергомашиностроение. Продукция, безусловно, позволит снизить импортозависимость РФ в этих отраслях и укрепит наши позиции в тяжелом машиностроении и энергобезопасности», — рассказал руководитель литейно-кузнечного дивизиона промышленной группы «Конар» и директор «СКТ» Данила Пыхов.

Общий объем инвестиций в запуск завода составил 2 млрд рублей. На новом предприятии создано 200 рабочих мест для высококвалифицированных рабочих и инженеров. Проект был реализован совместно с итальянской фирмой «Веккиато».