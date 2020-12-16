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В Ростовской области запущена вторая очередь производства кормов для домашних животных

 © donland.ru

15 декабря дан старт работе второй линии по производству влажных кормов для домашних животных на фабрике компании «Марс» в Ростовской области.

Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей.

Инвестпроект был реализован в рамках соглашения между компанией «Марс» и Ростовской областью, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Строительство и ввод в эксплуатацию второй производственной линии заняло 14 месяцев. В результате вдвое увеличены производственные мощности фабрики, на ней создано 40 высококвалифицированных рабочих мест.

 © donland.ru

Суммарные инвестиции компании «Марс» в развитие производства в Ростовской области за пять лет работы превысили 6 млрд рублей. Фабрика «Марс» в Аксайском районе работает уже более трёх лет. Первая очередь производства позволила создать более 160 мест для квалифицированных специалистов, а также еще около 100 рабочих мест — в сопутствующих направлениях бизнеса.
Источник: https://www.donland.ru/news/11765/

Ростовская область, иностранные инвестиции
  • Alex M Alex M
    17.12.2000:08:41

    Какой тип упаковки? Если композит 9х — новости минус просто автоматически. Серьезно, Россия идет к раздельному сбору, иначе нельзя, я собираю раздельно. Корма эти в «девятку» фасуют и я считаю в этом нет смысла, и в переработку это не принимают

    #1218871
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      17.12.2000:12:26

      Не написали про упаковку. Про корма есть информация, а про упаковку нет    

      #1218873
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