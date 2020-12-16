В Ростовской области запущена вторая очередь производства кормов для домашних животных

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15 декабря дан старт работе второй линии по производству влажных кормов для домашних животных на фабрике компании «Марс» в Ростовской области.

Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей.

Инвестпроект был реализован в рамках соглашения между компанией «Марс» и Ростовской областью, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Строительство и ввод в эксплуатацию второй производственной линии заняло 14 месяцев. В результате вдвое увеличены производственные мощности фабрики, на ней создано 40 высококвалифицированных рабочих мест.

© donland.ru

Суммарные инвестиции компании «Марс» в развитие производства в Ростовской области за пять лет работы превысили 6 млрд рублей. Фабрика «Марс» в Аксайском районе работает уже более трёх лет. Первая очередь производства позволила создать более 160 мест для квалифицированных специалистов, а также еще около 100 рабочих мест — в сопутствующих направлениях бизнеса.