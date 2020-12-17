Угличский сыродельно-молочный завод завершил модернизацию

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Было реконструировано более 13 тысяч м2 производственных площадей и 3,45 тысячи м2 складских помещений, установлено современное оборудование. Будет создано более 100 новых рабочих мест.

— Здесь полностью заменена вся технологическая линия, все инженерные сооружения, — сообщил председатель совета директоров ООО «АгриВолга» Сергей Бачин. — Завод полностью автоматизирован, он может выпускать 12 тонн сыра в день. Мы делаем ставку на местные сорта. Углич был не просто центром производства сыров, но и центром научной мысли: все сорта российского сыра — и советские, и адыгейские — были разработаны здесь. Наше конкурентное преимущество — это те традиции, которые здесь созданы. Наша задача — их сохранять и развивать. Так мы добьемся того, что угличская продукция будет существенно отличаться от других сыров, которые производят в стране.

Инвестиции в модернизацию предприятия составили 1,8 миллиарда рублей.

Сегодня завод выпускает всю линейку кисломолочной продукции, масло сливочное под брендами «Ярослава» и «Из Углича», сыры «Российский», «Голландский», «Костромской», «Угличский». Их изготавливают с использованием закваски Угличской биофабрики, чтобы сохранить традиционные технологии. На экспериментальной линии в небольших объемах планируется производить органический сыр бренда «Углече поле».

Предприятие перерабатывает до 30 тонн молока в сутки. Из них около 15 тонн идет на выпуск молока и кисломолочной продукции, остальное — на производство сыра: его выпускают порядка 1 — 1,5 тонны в день. В 2021 году показатель переработки молока возрастет до 75 тонн в сутки на производстве кисломолочной продукции с получением 21,5 тысячи тонн в год ESL-молока и кисломолочных продуктов и до 125 тонн в сутки на производстве сыра с выпуском 10 — 12 тонн продукта в день (до 4,3 тысячи тонн сыра в год).

Кроме этого, на заводе действует цех переработки молочной сыворотки: из нее получают сыворотные белки, а в дальнейшем лактозу, из которой — мелкокристаллический молочный сахар. Его приобретают компании, которые занимаются производством сгущенного молока.