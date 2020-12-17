В Тюменской области медики получили 56 новых машин скорой помощи
56 новых автомобилей скорой медицинской помощи поступили в Тюменскую область с начала 2020 года, сообщает региональный оперативный штаб.
В распоряжение Тюменской станции скорой медицинской помощи поступили 16 автомобилей. Остальной спецавтотранспорт передан в районы области. Семь машин получила Областная больница № 11, обслуживающая население Голышмановского городского округа, Омутинского, Юргинского и Аромашевского районов, в которых проживают более 65 тыс. человек.
По шесть автомобилей передали в областные больницы № 3 Тобольска и № 4 Ишима. Пять новых «скорых» работают в Заводоуковском городском округе, четыре — в Уватском районе, по две — в Казанском и Ялуторовском, одна — в Нижней Тавде.
Источник: https://t-l.ru/295590.html
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