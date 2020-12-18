Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

50 новых автобусов прибыли в Керчь

 © Фото из открытых источников

50 новых автобусов автобусов среднего класса (ПАЗ 320415-14)прибыли из столицы Крыма в Керчь. Они будут осуществлять движение по муниципальным маршрутам №№ 14, 20, 21, 28, 23, 16, 26, 15, 6, 4 .

Все автобусы 2020 года выпуска, оснащены системой кондиционирования воздуха, тахографами, программно-техническими комплексами видеонаблюдения, аппаратурой спутниковой навигации (ГЛОНАСС), системой автоматизированного контроля оплаты проезда. Общая пассажироввместимость — 59 человек, мест для сидения — 29.

В начале следующего года все новые автобусы уже будут на маршрутах.

В этом году в Республику Крым поступили 220 новых автобусов, среди которых 70 — большого класса, 150 — среднего класса.
Источник: https://kerchinfo.com/27081-50-avto...ribyli-v-kerch-iz-simferopolja.html

Крым, транспорт
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,