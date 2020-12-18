50 новых автобусов прибыли в Керчь
50 новых автобусов автобусов среднего класса (ПАЗ 320415-14)прибыли из столицы Крыма в Керчь. Они будут осуществлять движение по муниципальным маршрутам №№ 14, 20, 21, 28, 23, 16, 26, 15, 6, 4 .
Все автобусы 2020 года выпуска, оснащены системой кондиционирования воздуха, тахографами, программно-техническими комплексами видеонаблюдения, аппаратурой спутниковой навигации (ГЛОНАСС), системой автоматизированного контроля оплаты проезда. Общая пассажироввместимость — 59 человек, мест для сидения — 29.
В начале следующего года все новые автобусы уже будут на маршрутах.
В этом году в Республику Крым поступили 220 новых автобусов, среди которых 70 — большого класса, 150 — среднего класса.
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