Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ в начале декабря 2020 года составил 70,5%
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Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). По сообщению сайта ПАО «Газпром», на площадке будущего предприятия продолжается активная фаза строительно-монтажных работ, задействовано более 30 тыс. рабочих и инженеров.
На сегодняшний день статус реализации проекта — 70,5%.
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
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