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Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ в начале декабря 2020 года составил 70,5%

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/q-HPts0qeLw

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). По сообщению сайта ПАО «Газпром», на площадке будущего предприятия продолжается активная фаза строительно-монтажных работ, задействовано более 30 тыс. рабочих и инженеров.

На сегодняшний день статус реализации проекта — 70,5%.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q-HPts0qeLw&feature=emb_title

Амурская область, Амурский ГПЗ
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