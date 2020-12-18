Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ в начале декабря 2020 года составил 70,5%

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Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). По сообщению сайта ПАО «Газпром», на площадке будущего предприятия продолжается активная фаза строительно-монтажных работ, задействовано более 30 тыс. рабочих и инженеров.

На сегодняшний день статус реализации проекта — 70,5%.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!