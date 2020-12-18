В Рыбинске заложили шестой пограничный сторожевой корабль проекта 03050

© www.vympel-rybinsk.ru

18 декабря на судостроительном заводе «Вымпел» состоялась закладка пограничного сторожевого корабля 4 ранга проекта 03050 шифр «Гюйс» заводской № 01414. Это уже шестой катер в серии, строящейся на АО «ССЗ «Вымпел» в интересах Пограничной службы ФСБ России.

ПСКР проекта 03050 шифр «Гюйс» разработан отделом перспективного судостроения «Вымпела» для соответствия современным требованиям Пограничной службы.

По заказу ПС ФСБ России судостроительный завод «Вымпел» уже построил и сдал пять ПСКР проекта 03050 шифр «Гюйс», которые несут службу на Чёрном море. Они получили наименования «Орлан» «Коршун», «Кречет», «Гриф», «Сарыч»

Корабль отличают высокая мореходность при сравнительно небольшом водоизмещении, высокая скорость хода, комфортные условия размещения экипажа, возможность оказания помощи судам, терпящим бедствие.

Широкий спектр возможностей выполнения патрульных функций в прибрежной зоне обеспечивается благодаря эффективному вооружению, экономичности, наличию современного комплекса оборудования, навигации и связи.

Назначение:

контроль соблюдения установленных режимов во внутренних морских водах и территориальном море;

задержание судов-нарушителей, доставка на них осмотровых групп;

выполнение грузоперевозок и перевозок личного состава в интересах пограничных органов;

портовые операции в пунктах базирования пограничных органов;

оказание помощи терпящим бедствие судам на внутренних и внешних рейдах;

тушение пожаров на судах, береговых сооружениях.

Катер обеспечивает буксировку судов водоизмещением до 500 тонн со скоростью до 4 узлов в прибрежных районах морских бассейнов, перевозку портовых рабочих или аналогичных групп, а также до 8 тонн груза, из них до 3-х тонн на палубе.

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© vympel-rybinsk.ru