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Космонавтика

Самый мощный в мире ракетный двигатель прошел огневые испытания

 © ria.ru

НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») провело огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5», заявил генеральный директор госкорпорации. «Все параметры в норме», — написал он в твиттере, отметив, что это стало первым полноразмерным огневым испытанием двигателя.

Разработка ракеты среднего класса «Союз-5» началась в 2016 году взамен производимой на Украине ракеты «Зенит». На первой ступени «Союза-5» планируют использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты «Зенит». На второй ступени производившийся на Украине двигатель РД-120 заменит РД-0124МС — модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б».
Источник: https://ria.ru/20201218/ispytanie-1589969501.html

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Ракетный двигатель, РД-171МВ, ракета-носитель "Союз-5", Роскосмос, НПО "Энергомаш", огневые испытания, Дмитрий Рогозин
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    19.12.2008:39:36

    Ракетодвигателеколонка…    

    Кстати. Знаю, что упоминать фамилии не комильфо. Но Рогозин в данном случае источник информации. Он сообщил об этом в своём твиттере.

    Отредактировано: Doc~09:21 19.12.20
    #1219167
  • Нет аватара GenOfDrag
    19.12.2011:10:14

    Жаль, видео испытаний нет)

    #1219184
    • Doc Doc
      19.12.2011:39:40

      Рогозин обещал выложить, кажется.

      #1219189
  • Нет аватара Valdis15
    19.12.2011:38:02

    Как я понимаю повышают мощность за счёт изначально заложенной многоразовости? Срочная необходимость в ракете конечно оправдывает такой манёвр, но это не магистральный путь.

    #1219188
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