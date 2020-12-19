Самый мощный в мире ракетный двигатель прошел огневые испытания

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НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») провело огневое испытание самого мощного в мире жидкостного двигателя РД-171МВ для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5», заявил генеральный директор госкорпорации. «Все параметры в норме», — написал он в твиттере, отметив, что это стало первым полноразмерным огневым испытанием двигателя.

Разработка ракеты среднего класса «Союз-5» началась в 2016 году взамен производимой на Украине ракеты «Зенит». На первой ступени «Союза-5» планируют использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты «Зенит». На второй ступени производившийся на Украине двигатель РД-120 заменит РД-0124МС — модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б».