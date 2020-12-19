В Чувашии запустили новую линию по производству крупы
15 декабря Продовольственный фонд Чувашской Республики запустил новую, третью за последние два года, линию по производству крупы.
Линия позволит повысить производительность крупоцеха по некоторым видам круп почти вдвое.
Крупы вырабатываются из зерна чувашских сельхозтоваропроизводителей. Для обеспечения растущего спроса крупоцех продолжает работать в двухсменном режиме.
Семь видов круп Продфонда Чувашии (полбяная шлифованная, полбяная дробленая, пшеничная, перловая, ячневая, горох шлифованный, горох колотый) недавно завоевали 4 золотых и 3 серебряных медали Международного конкурса «Гарантия качества — 2020», организованного ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН.
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