МЧС Казахстана передан первый собранный в стране из российского машинокомплекта вертолёт Ми-8АМТ

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В Алматы на 405-м авиаремонтном заводе прошла торжественная церемония передачи МЧС первого собранного в Казахстане вертолёта Ми-8 АМТ. Эти многоцелевые машины выпускает Улан-Удэнский авиационный завод, входящий в холдинг «Вертолёты России». У нас будет производиться крупноузловая сборка Ми-8 АМТ из комплектов, поставляемых российским предприятием.

Российские вертолёты Ми-8 АМТ для Министерства по чрезвычайным ситуациям и отечественных силовых структур теперь будут собирать в Казахстане. В соответствии с контрактом, заключённым Национальной компанией «Казахстан инжиниринг» и холдингом «Вертолёты России» в Алматы налажена крупноузловая сборка этих машин. Так называемые вертолёто-комплекты поступают с Улан-Удэнского авиазавода в Алматы на 405-й авиаремонтный завод. Здесь производится их монтаж, а затем отладка готового изделия.

Комплектация пилотской кабины – традиционная, но с применением современных материалов © informburo.kz

Салон первого собранного для МСЧ Ми–8 АМТ оборудован для перевозки пассажиров © informburo.kz

Салон первого собранного для МСЧ Ми-8 АМТ оборудован для перевозки пассажиров

Машину будет эксплуатировать "Казавиаспас" © informburo.kz

Машину будет эксплуатировать «Казавиаспас»

Внутри достаточно комфортно © informburo.kz

Начало этому проекту было положено в 2015 году. Сам проект реализуется по поручению Нурсултана Назарбаева при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «НК «Казахстан Инжиниринг» и АО «Авиаремонтный завод № 405». В 2019 году национальной компанией «Казахстан инжиниринг», холдингом «Вертолёты России» и АО «Авиаремонтный завод № 405» был подписан договор на поставку первых 17 вертолёто-комплектов Ми-8АМТ/Ми-171.

Для работ по тушению лесных пожаров предусмотрены мобильные топливозаправщики, которые будут поставляться в комплекте с вертолетом © informburo.kz

Для работ по тушению лесных пожаров предусмотрены мобильные топливозаправщики, которые будут поставляться в комплекте с вертолётом

Макет вертолётной площадки от Улан-Удэнского авиазавода © informburo.kz

Макет вертолётной площадки от Улан-Удэнского авиазавода

Улан-Удэнский авиазавод специализируется на производстве вертолётов: