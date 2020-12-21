В Ульяновской области запущена новая линия по переработке зерна мощностью 250 тонн в сутки
Крупнейшее предприятие Ульяновской области «Симбирск Мука» запустил первую линию по переработке зерна мощностью 250 тонн в сутки.
На данные средства было закуплено и установлено лабораторное оборудование, заменены системы термометрии и увлажнения, установлен компрессор-автомат и автопогрузчик. Кроме того, заменен водопровод, уложен асфальт на территории и на подъездных путях к предприятию, произведены текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений, оборудования, обновлены крыши помещений.
Объём инвестиций в развитие предприятия составил 500 млн рублей.
В состав основных производственных мощностей ООО «Симбирск Мука» входят: мельничный элеватор с системой приема зерна, мельница с высокопроизводительным оборудованием и склад готовой продукции.
В 2021 году здесь планируют ввести в эксплуатацию вторую линию и выйти на плановую мощность 500 тонн в сутки. Численность коллектива — 105 человек, завод активно продолжает набор сотрудников.
«Симбирск Мука» использует для своей продукции зерно только от местных аграриев и большое внимание уделяет проверке качества своей продукции.
В Ульяновской области в декабре 2020 года также планируется запуск производства на радикально модернизированной производственной площадке ООО «Мельница купца Маркова» по производству муки хлебопекарного качества мощностью переработки до 120 тонн пшеницы и 50 тонн ржи в сутки.
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