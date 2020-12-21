Минобороны России завершило стройку военной базы на Земле Франца-Иосифа
На острове Земля Александры располагается единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты. Построены 334 здания и сооружения. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до 3,5 км.
Кроме того, в Тикси введены в эксплуатацию объекты второй очереди военного городка для 300 военнослужащих соединения ПВО. Нагурская -- место расположения базы пограничной службы ФСБ России и военной базы Арктический трилистник, самый северный аэродром России. Назван в честь российского полярного летчика Я. И. Нагурского.
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21.12.2021:09:14
21.12.2021:20:56