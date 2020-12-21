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Армия и Флот

Минобороны России завершило стройку военной базы на Земле Франца-Иосифа

 © vpk-news.ru

На острове Земля Александры располагается единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты. Построены 334 здания и сооружения. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до 3,5 км.

Кроме того, в Тикси введены в эксплуатацию объекты второй очереди военного городка для 300 военнослужащих соединения ПВО. Нагурская -- место расположения базы пограничной службы ФСБ России и военной базы Арктический трилистник, самый северный аэродром России. Назван в честь российского полярного летчика Я. И. Нагурского.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/103122...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Земля Франца-Иосифа, Земля Александры, Нагурская, Арктика
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