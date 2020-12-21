ООО «Газпром добыча Ямбург» запустило в эксплуатацию дожимную компрессорную станцию

Дожимная компрессорная станция на УКПГ 1С Заполярного месторождения © yamburg-dobycha.gazprom.ru

20 декабря ООО «Газпром добыча Ямбург» запустило в эксплуатацию первую очередь дожимной компрессорной станции (ДКС) на установке комплексной подготовки газа 1С Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения (ЗНГКМ).

На площадке ДКС установлено 7 газоперекачивающих агрегатов (ГПА) отечественного производства. Они изготовлены с учетом климатических условий Крайнего Севера. Суммарная мощность ГПА — 112 МВт. Ввод в эксплуатацию дожимной компрессорной станции позволит поддерживать отборы газа на ЗНГКМ в соответствии с проектом разработки.

Осмотр ГПА в цехе дожимной компрессорной станции © yamburg-dobycha.gazprom.ru

Диспетчерская ДКС © yamburg-dobycha.gazprom.ru

ДКС 1С завершает формирование первых очередей дожимного комплекса на сеноманской залежи Заполярного. На месторождении вводились дожимные компрессорные станции первых очередей мощностью 96 и 112 МВт в 2017 и 2018 гг. В среднесрочной перспективе запланировано строительство вторых очередей сеноманских промыслов, первые и вторые — валанжинских.

Дорога на УКПГ 1С © yamburg-dobycha.gazprom.ru

Справка

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение является одним из крупнейших в мире. Его начальные запасы — более 3,5 трлн куб. м газа, около 60 млн тонн газового конденсата и 20 млн тонн нефти. Промышленная эксплуатация месторождения начата в 2001 году с разработки сеноманской залежи. В настоящее время добыча углеводородного сырья ведется на пяти установках комплексной подготовки газа — трех сеноманских и двух валанжинских.