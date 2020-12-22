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В г. Светогорске Ленинградской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с катком, построенный в рамках программы «Газпром-детям». Общая площадь комплекса — около 3,5 тыс. кв. м. Он включает поле с покрытием из искусственного льда размером 60 на 30 метров, помещения для переодевания, тренерские и другие технические и бытовые помещения. Комплекс предназначен для занятий хоккеем и фигурным катанием, а также для проведения массовых катаний. В нем смогут заниматься люди с ограниченными возможностями.

ФОК г. Светогорске — восьмой физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинградской области, построенный по программе «Газпром — детям». Ранее были открыты комплексы в гг. Бокситогорск, Волхов, Выборг, Вырица, Кировск, Луга и Пикалево. В настоящее время продолжается строительство еще двух ФОКов — в г. Тихвине (с бассейном и универсальным залом) и с. п. Первомайском (с катком, многофункциональный). Перспективные ФОКи — в г. Ивангороде (с катком) и в п. Усть-Луге (с бассейном и универсальным залом).

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