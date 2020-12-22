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Фотофакты

Благодаря нацпроекту на улицы Ижевска вышли 16 новых низкопольных трамваев

 © cdn.rosavtodor.gov.ru

Уже с сегодняшнего дня подвижной состав начнет курсировать по маршруту № 10, который является самым востребованным в городе. На нем в час пик будут работать 18 трамваев, поэтому, помимо новых вагонов, здесь продолжат курсировать и несколько стандартных. Прежние трамваи будут перераспределены для работы на других маршрутах города.

Напомним, что в 2020 году благодаря нацпроекту 43 новых трамвая появились в двух агломерациях: Ижевской и Ульяновской. Опережающие поставки подвижного состава городского пассажирского транспорта стали возможными за счет перераспределения средств 2021 и 2022 годов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в текущем году в 14 городских агломераций направлено 654 транспортных единицы. Вся техника приобретается регионами с 60-процентной скидкой.

В ходе мероприятия было отмечено, что износ трамвайного парка Ижевска на сегодняшний день составляет 80%, а в последний раз в столицу Удмуртии новые вагоны поставлялись в 2003 году.

 © cdn.rosavtodor.gov.ru

«Транспорт удобный, комфортабельный и красивый. Кнопки, как для связи с водителем, так и для открывания двери, сделаны на такой высоте, что можно из любой коляски дотянуться. Видно, что трамвай проектировали совместно с общественными организациями», —- отметил заместитель председателя Удмуртской республиканской общественной организации инвалидов «Благо» Сергей Меркурьев.

 © cdn.rosavtodor.gov.ru

Новые вагоны 71-911ЕМ «Львёнок» — современная модификация низкопольных трамваев, которые удобны в использовании как для мам с колясками, так и для маломобильных граждан. Для этой категории пассажиров есть откидная аппарель, воспользоваться которой можно, нажав расположенную снаружи кнопку сигнала. Есть место и для пассажиров на инвалидной коляске. Для людей с проблемами зрения ступени выделены ярким желтым цветом, а на кнопках вызова есть надписи шрифтом Брайля. Всего в вагоне предусмотрено 40 мест для сидения, а его максимальная вместимость — более 160 человек.

Несмотря на низкий уровень пола, транспорт прекрасно ведет себя на существующих трамвайных путях в Ижевске. Салон оснащен мощными обогревателями, благодаря которым прогревается буквально за 10-15 минут, а также системой кондиционирования. В трамвае предусмотрены информационные экраны, камеры видеонаблюдения, системы активной и пассивной безопасности.

«Этот трамвайный вагон — один из самых лучших в России, он соответствует всем высоким требованиям транспортников и пассажиров. На сегодняшний момент все трамваи прошли техническую обкатку, сотрудники прошли обучение, более того, у нас уже была совместная поездка с участием общественников, и они первыми оценили, каким же образом будет меняться общественный транспорт в Ижевске после того, как новые трамвайные вагоны появятся на линии», — подчеркнул генеральный директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов.

 © cdn.rosavtodor.gov.ru
Источник: https://rosavtodor.gov.ru/press-center/vesti-regionov/409681

модернизация, общественный транспорт, Ижевск, Удмуртия
  • Нет аватара termometrix
    22.12.2017:14:22

    Подвижной состав ижевского трамвая: 237 шт.

    В основном Татры дизайн 60-х годов

     © upload.wikimedia.org

    Трамвай Tatra KT4DM 80-90 х выпуска: 10 шт.

     © upload.wikimedia.org

    Российско-советские:71-402 «СПЕКТР»,71-619 (КТМ-19): пару штук

     © upload.wikimedia.org

    Отредактировано: termometrix~18:58 22.12.20
    #1219571
  • Нет аватара larintar
    22.12.2021:29:24

    Проехался сегодня с утра на новом трамвае. Всё классно, но вот линолеум на полу,зимой… Чуть не убился заходя в него, скользко капец.

    #1219603
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