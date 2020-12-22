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Российские проекты за рубежом

Строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2» завершено

 © tass.ru

МОСКВА, 22 декабря. Строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2» завершено, она готова к вводу. Срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе погоды, сообщила заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками.

«Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ», — сказала она.

11 декабря возобновилось строительство газопровода в территориальных водах Германии. «Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее», — добавила Бурмистрова.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года, однако через год, 11 декабря, строительные работы на проекте возобновились.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/10326969

Северный поток - 2, Газпром
  • Alex M Alex M
    23.12.2001:19:11

    Новости плюс, мне все равно кто бенефициар этого проекта, это уже дело принципа чтобы завершить СП-2. Что известно про Черского? В начале декабря он был на месте, но ушел. Мне кажется там возникли технические сложности. Но ничего, снова исправят, вернется, доделает.

    #1219635
    • Нет аватара brat_po_razumu
      23.12.2001:33:37

      мне все равно кто бенефициар

      А я и слов таких не знаю — это какой-то новояз?

      Пошел смотреть в словаре:

      Бенефициар — это лицо, которое является получателем денежных средств, и в адрес которого осуществляется денежный платеж.

      Кто строит — тот и получает за свою работу.

      #1219637
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