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МОСКВА, 22 декабря. Строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2» завершено, она готова к вводу. Срок окончания работ в море зависит от ряда условий, в том числе погоды, сообщила заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками.

«Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ», — сказала она.

11 декабря возобновилось строительство газопровода в территориальных водах Германии. «Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее», — добавила Бурмистрова.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года, однако через год, 11 декабря, строительные работы на проекте возобновились.