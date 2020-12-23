В России создали первый опытный образец двигателя для бомбардировщика ПАК ДА

Испытания первого опытного образца двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, получивший название «Изделие РФ», начнутся в начале следующего года, передает РИА Новости со ссылкой на Алексея Соболева, заместителя генерального директора, управляющего директора завода «ОДК-Кузнецов», входящего в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» (ОДК) «Ростеха».

«По двигателю для ПАК ДА — первый двигатель „в железе“ уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года», — рассказал журналистам Соболев.

«По двигателю для ПАК ДА — первый двигатель „в железе“ уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года», — рассказал журналистам Соболев.По его словам, данная силовая установка — результат широкой кооперации почти всех предприятий, входящих в ОДК, которая позволила в короткие сроки завершить разработку чертежей и оперативно запустить производство первого опытного образца. Алексей Соболев добавил, что в 2021 году для испытаний будет изготовлен еще ряд таких двигателей.В свою очередь, генконструктор предприятия Павел Чупин уточнил, что испытания перспективной силовой установки могут проходить как на стендах, так и в составе летающей лаборатории.С 2009 года ПАО «Туполев» и ряд других предприятий авиаотрасли вели работы по созданию «Перспективного авиационного комплекса дальней авиации» (ПАК ДА). К настоящему времени проектные работы завершились.Согласно контакту между Минобороны и ПАО «Туполев», для летных испытаний построят три опытных бомбардировщика. Предварительные испытания самолетов могут начаться в 2023 году и продлятся до 2025 года. В начале 2026 года стартуют государственные испытания. При их успешном завершении уже через год может состояться запуск серийного производства.