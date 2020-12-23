На Михайловском ГОКе приступил к работе новый 20-кубовый экскаватор

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На Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева (входит в состав компании «Металлоинвест») приступил к работе новый 20-кубовый экскаватор производительностью 270 тыс. тонн железной руды в месяц. Техника приобретена в рамках программы развития горнопромышленного комплекса Металлоинвеста.

Выпущенный на Уралмашзаводе экскаватор стал третьим по счету на комбинате с таким объемом ковша, однако новая модель имеет ряд особенностей.

«Экскаватор отличается усовершенствованным программным обеспечением и системой управления, — отметил начальник экскаваторного участка № 1 рудоуправления Михайловского ГОКа Дмитрий Рогожкин. — Основные параметры работы техники выводятся на мониторы, расположенные в кабине экскаватора, что обеспечивает высокий контроль процесса погрузки. На новой машине по сравнению с предыдущими моделями эта информация более развернута. Машинист видит на экранах картинку с камер видеонаблюдения, получает сведения о перемещении горной техники в карьере, состоянии узлов механизмов и даже вес породы в зачерпнутом ковше».

В процессе монтажа экскаватора по инициативе специалистов рудоуправления в конструкцию были внесены важные усовершенствования: кузов был усилен дополнительными кронштейнами, а ходовая тележка приподнята для исключения касаний гусеничных лент о борт машины. Всё это обеспечит бесперебойную работу экскаватора и позволит повысить срок его эксплуатации.

Новая техника отвечает всем требованиям безопасности. Экскаватор оснащен боковыми камерами обзора, кресло в кабине установлено на пневмоподвесках с целью снижения нагрузки от вибрации, имеется система климат-контроля и шумоподавления.

Модернизация парка техники горнотранспортного комплекса — один из важных пунктов инвестиционной программы Металлоинвеста. В текущем году на Михайловский ГОК поступили два автосамосвала БЕЛАЗ грузоподъемностью 220 тонн, два автосамосвала БЕЛАЗ грузоподъемностью 240 тонн, экскаватор WK-35 с объемом ковша 25 м3, а также тепловоз ТЭМ-18.