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22 декабря 2020 года спущено третье многоцелевое сухогрузное судно «Астрол — 3» (строительный номер 5908) для компании «Астрол». Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Астрол». Суда проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс», имеют максимально возможные для Волго-Донского судоходного канала габариты. Они могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Длина 140 м., ширина 17 м, высота борта 6 м., Объем грузовых трюмов 11400 м³, Количество трюмов — 2, Дедвейт (в море / в реке) (около), 8144 / 5320 т. Автономность (в море / в реке), 20 / 12 сут. Контейнеровместимость (трюма / палуба), TEU 248 (192 / 56), Мощность ГД 2×1200 кВт, Экипаж / мест, чел. 11 / 14, Скорость (при осадке T = 4.5 м 10.2 узла

Концепт и проектная документация судна разработаны Морским Инженерным Бюро.

Новое сухогрузное судно выполнено в «сверхполных» обводах уже с двумя сухогрузными трюмами, один из которых имеет рекордную для «Волго-Дон макса» длину, является преемником трехтрюмной серии судов. Преимущества данного проекта (на примере судна «Пола Фива» с усиленной морской функцией) по сравнению с лучшим из ранее построенных сухогрузов «Волго-Дон макс» проекта RSD49:

— наличие длинного трюма L = 77,35 м (на судне проекта RSD49 L = 52 м), позволяющего перевозить крупногабаритные грузы, что актуально для рынка стран Каспийского региона;

— повышенная высота трюма (больше на 620 мм (9000 мм)), что позволяет перевозить контейнеры высотой до 9,6 футов — «high cube containers» (3 таких контейнера в высоту);

— дедвейт в реке при осадке 3,60 м 5320 т., у RSD49 — 4507 т.;

— дедвейт при осадке 4,20 м 6944 т., у RSD49 — 6021 т.;

— дедвейт при максимальной осадке 4,7 м 8144 т., у RSD49 — - 7143 т.;

— установлены люковые закрытия съемного типа. Открывание и закрывание каждой секции осуществляется при помощи специального козлового крана, который по-походному располагается в районе носовой переборки жилой надстройки;

— движение и управляемость обеспечиваются двумя ВРК (лучше маневренность в узкостях, больше грузового пространства за счет уменьшения размеров машинного отделения).

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Окская судоверфь строит 18 судов проекта RSD59 (первые пять для судоходной компании «Петротранс», десять — судоходной компании «Астрол» плюс еще три вновь законтрактованных). Первые семь судов сданы в эксплуатацию.

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