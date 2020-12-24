В Бурятии введена в эксплуатацию солнечная электростанция

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В Республике Бурятия введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 45 МВт. Торейская СЭС станет крупнейшим объектом солнечной генерации в регионе. Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступают структуры ГК «Хевел». Подключение нового объекта солнечной генерации к сетевой инфраструктуре обеспечили специалисты компании «Россети Сибирь».

Торейская СЭС стала одним из наиболее значимых проектов в области «зеленой энергетики», реализуемых в рамках федеральной программы развития возобновляемых источников энергии. Объем инвестиций в реализацию проекта составил свыше 4 млрд рублей. Среднегодовая сумма налоговых поступлений в местный и региональный бюджеты составит свыше 130 млн руб. ежегодно.

Прогнозируемый объём выработки электроэнергии составит 60 млн кВт*ч в год, что позволит сэкономить 90 тысяч тонн угля или 18 млн кубометров природного газа, обеспечив ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 30,5 тыс. тонн.

Появление нового энергетического комплекса повысит надежность энергоснабжения района, вырабатываемой электроэнергии будет достаточно для энергоснабжения свыше 5000 домохозяйств. При реализации проекта было создано 20 рабочих мест и привлечены местные подрядные организации.

Одновременно с реализацией проекта инвестор профинансировал создание резервных энергетических комплексов, которые обеспечат в будущем стабильное и надежное энергоснабжение социально значимой инфраструктуры Закаменского района республики.

Напомним, в настоящее время в Бурятии уже действуют пять солнечных электростанций совокупной мощностью 70 МВт. В 2017 году была построена Бичурская солнечная электростанция установленной мощностью 10 МВт, ставшая первой в республике. В 2019 г. были запущены станции в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском и Хоринском районах. Торейская солнечная станция станет шестой по счету и самой мощной.