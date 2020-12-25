Энергоблок № 4 АЭС «Тяньвань» (Китай) передан заказчику после двухгодичной гарантийной эксплуатации

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Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» передал заказчику сооружения АЭС «Тяньвань» — Цзянсуской ядерной энергетической корпорации (Jangsu Nuclear Power Corporation, JNPC) — ядерного острова блока № 4 после двухгодичной гарантийной эксплуатации. Протокол об окончательной приемке блока был подписан 25 декабря.

«Блоки № 3 и № 4 Тяньваньской АЭС — яркий, успешный проект, теперь уже ставший для нас историческим. Нам с ним искренне грустно прощаться, но, как говорят китайцы, надо смотреть в будущее. А будущее наше — это блоки № 7 и № 8 этой станции и блоки № 3 и № 4 АЭС „Сюйдапу“. И мы, российско-китайская команда, приложим все усилия, чтобы эти проекты были также успешно реализованы», — сказал вице-президент по проектам в Китае АО ИК «АСЭ» Алексей Банник.

Для справки:

АЭС «Тяньвань» — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков № 1 и № 2 состоялся в 2007 году.Сотрудничество по сооружению второй очереди — блоков № 3 и № 4 Тяньваньской АЭС — осуществляется на основе протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики.

В основу сооружения АЭС был положен российский проект АЭС-91 с реакторами ВВЭР-1000, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов Китая, Российской Федерации и МАГАТЭ. Сооружение атомной электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с российской компанией «Атомстройэкспорт», входящей в состав Группы компаний ASE.

Передача блока № 3 в гарантийную эксплуатацию состоялась в феврале 2018 года, блока № 4 — в декабре того же года.7 марта 2019 года в Пекине состоялась торжественная церемония подписания генерального контракта на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 АЭС «Тяньвань». Документы были подписаны представителями инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» (АО «ИК АСЭ») и предприятий Корпорации CNNC (Китайская Народная Республика). В соответствии с контрактом российская сторона проектирует ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков.