Детские сады: новые и обновлённые. Обзор
Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте
Новый детский сад «Тихие зори» открылся в Завьяловском районе Удмуртии
Новый детский сад построен по индивидуальному проекту. Здесь высокие потолки, индивидуальное решение по свету и дизайну, современное оборудование, которое соответствует всем требованиям.
В образовательную программу детского сада включили региональный компонент, который позволит более углубленно изучать удмуртский язык.
При оформлении детского сада проектировщики ушли в пользу новых форм и ярких цветов. Например, в фасаде использовали текстуру дерева и естественного желто-зеленого цвета лайм, который положительно влияет на человека и может как успокаивать, так и мотивировать.
Для отделки помещений использовали современные материалы, сделали необычно большие для детских садов окна и высокие потолки. Чтобы окна пропускали много света и удерживали тепло, установили в них пятикамерный профиль и двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты. Во всех комнатах плюсом к радиаторам уложили теплые полы.
Укомплектовали и техническую часть сада. В пищеблоке установили профессиональное оборудование от пароконвекторов до многофункциональной мясорубки.
Три детских сада после капитального ремонта открылись в Белгородской области:
В Алексеевке после капитального ремонта открылся детский сад № 2
В детском сауд были заменены кровля, оконные и дверные блоки, все инженерные коммуникации. Обустроен вентилируемый фасад, проведены внутренние отделочные работы и благоустройство. Детский сад полностью укомплектован мебелью и технологическим оборудованием. Стоимость капитального ремонта — более 58 млн рублей.
Недавно здесь была введена в эксплуатацию пристройка к детскому саду на две ясельные группы для 40 детей. Средства — 40 млн рублей — выделены из федерального и областного бюджетов.
В учреждении имеются отдельные групповые ячейки, музыкальный и спортивный залы, техноцентр, игротека, кабинет английского языка, изостудия, кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога, медицинский блок, пищеблоки.
В райцентре Вейделевка после капитального ремонта открылся детский сад «Солнышко»
В этом году ему исполняется 55 лет, обновление стало лучшим подарком к юбилею.
На благоустройство только прилегающей территории было потрачено более миллиона рублей. Также полностью обновили кровлю, отопление, мебель, оборудование, пищеблок. Дошкольное учреждение может принимать до 150 детей, в том числе в возрасте от полутора лет.
В селе Дмитриевка Яковлевского городского округа открыли детский сад «Яблонька»
Обновлённый детский сад в селе Дмитриевка стал красивым, теплым, светлым зданием, который ежегодно готов принимать 75 воспитанников.
Детский сад расположен на улице Садовой. Несколько десятков лет назад здесь находился большой яблоневый сад княгини Клейнмихель, в честь которого названо дошкольное учреждение («Яблонька»).
В Междуреченске Кемеровской области завершилось обновление детского сада № 18 «Незабудка»
Теперь здесь есть LEGO-конструирование, робототехника и даже собственная мультистудия.
Особенностью детского сада станет инженерный профиль. Для этого маленьким междуреченцам приобрели интерактивные игрушки и развивающие конструкторы. К открытию отремонтировали здание, благоустроили двор. Здесь появились яркие детские комплексы, спортивная площадка и автогородок. В планах — построить игровую космическую станцию.
Стоимость капитального ремонта составила 84 млн рублей.
В Гатчине Ленинградской области открылся обновлённый детский сад
От бывшено детского сада железнодорожников практически остались только стены и крыша.Капитальный ремонт помещений и здания длился с февраля 2019 года.
На восстановление детского сада потрачено 59 млн рублей. Ещё 11 млн рублей было выделено на закупку мебели, оборудования для пищеблока, учебного и спортивного инвентаря.
Сад посещают 70 малышей.
В г. Черкесске открылся ясельный корпус на 80 мест к детскому саду «Журавлик»
В новом корпусе будут располагаться четыре ясельные группы с просторными спальными комнатами, игровыми, буфетной, колясочной, а также залом для музыкальных и спортивных занятий. Во дворе сада для каждой группы обустроены отдельные площадки с новыми качелями, беседками и лавочками для малышей.
Всего же в Карачаево-Черкесии в этом году завершается строительство 12 ясельных корпусов на 80 мест каждый. Еще один будет построен в следующем году в городе Усть-Джегуте. В целом, за два года в детских садах республики появится 1020 мест для малышей до трёх лет.
Детский сад № 11 после реконструкции открылся в Спасске-Дальнем Приморского края
Детский сад, который с 2014 года был закрыт из-за своего плачевного состояния, вновь открыл свои двери для 190 малышей.
Оборудованы современные музыкальный и спортивный залы, оснащены всем необходимым пищеблок и медицинский блок. Установлены системы автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения, позволяющие сделать пребывание ребят в учреждении не только комфортным, но и максимально безопасным.
В Дальнеречинске Приморского края открылся новый корпус детского сада
25 декабря в Дальнеречинске открылся новый корпус детского сада «Звёздочка» на 120 мест. Современное трёхэтажное здание детского сада включает игровые комнаты, методический кабинет, музыкальный и спортивный залы. Детский сад построен по современным стандартам — широкие коридоры, группы светлые и просторные, есть дополнительные кабинеты для проведения различных кружков.
Для каждой из шести групп закуплено учебное оборудование, на первом этаже в двух ясельных группах смонтированы тёплые полы. Определены прогулочные площадки с установленными навесами, малыми формами и игровыми комплексами. Созданы все необходимые условия для развития и обучения детей.
В настоящее время детский сад полностью укомплектован и готов принимать своих маленьких воспитанников.
По словам главы Дальнереченского городского округа Сергей Старкова, открытие детского сада — значимое событие для города. Благодаря нему, на территории закрыт вопрос нехватки мест в детских садах.
Пристройка к детскому саду «Капелька» открылась в микрорайоне «Октябрьский» в Бежицком районе Брянска
За счёт новой пристройки в детском саду «Капелька» появилось 55 новых мест для детей ясельного возраста. На строительство направлено 44 млн рублей.
В яслях яркие стены с персонажами русских сказок, игровые комнаты с удобной мебелью, современное обучающее игровое и мультимедийное оборудование. Для изучения окружающего мира, правил дорожного движения в помещении установлен специальный интерактивный пол. Мелкую моторику и абстрактное мышление малышей будут развивать с помощью песочного планшета.
Сообщение подготовлено совместно с Human RS.
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