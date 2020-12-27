В Темрюкском районе открыли инновационную лабораторию ускоренной репродукции винограда
В Темрюкском Краснодарского края в сентябре 2020 года районе открыли инновационную лабораторию ускоренной репродукции винограда.
В современной инновационной лаборатории создают новые перспективные сорта винограда, применяя метод ускоренной репродукции in vitro. Такой способ позволит в кратчайшие сроки получить безвирусный посадочный материал высокоурожайных и морозоустойчивых сортов винограда. Сроки репродукции образцов до получения промышленных партий саженцев благодаря технологии сокращаются с 8-10 лет до года или двух лет.
— Это единственный подобный проект в регионе. Общий объем инвестиций в проект составит 35 млн рублей. В новой лаборатории уже размножается более 70 гибридов винограда. Производственная мощность инвестиционного проекта составит не менее 100 тыс. саженцев в год, — сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
В состав лаборатории входит опытно-селекционный участок, где ведется работа более чем с 400 сортами и гибридными формами винограда практически со всех стран мира.
Полный ввод объекта в эксплуатацию планировалось завершить до конца года.
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