В Калининград из Санкт-Петербурга доставили низкопольный трамвай «Корсар»

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28 декабря в Калининграде у Южного железнодорожного вокзала состоялась презентация единственного в России стопроцентно низкопольного двухсекционного трамвая «Корсар», предназначенного для узкоколейных путей, шириной один метр.

В «Корсаре» предусмотрено 29 пассажирских мест. При этом максимальная вместимость — порядка 177 человек. Стопроцентная низкопольность делает вагон более комфортным и доступным для маломобильных граждан. В обустройстве интерьера для повышения пожарной безопасности и износостойкости использованы алюминиевые сплавы. В салон интегрированы улучшенная система климат-контроля, современные мультимедийные комплексы, USB-розетки, Wi-Fi оборудование, места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Максимальная скорость — 75 км/ч.

В кабине водителя установлена наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Кроме этого, трамвай обладает низким удельным энергопотреблением на тягу, что позволит снизить расходы на электроэнергию эксплуатирующей организации.

В новом трамвае используется уникальная тележка для узкой колеи трамвайного пути шириной 1000 мм, которая позволяет добиться максимально возможного широкого прохода. Подвагонное оборудование от попадания воды и грязи защищают установленные над бандажами колес специальные кожухи. Тяговые двигатели и редукторы вынесены из межколёсного пространства, чтобы обеспечить свободный проход пассажиров вдоль всего вагона.

Испытания нового трамвая пройдут в январе без пассажиров. По итогам результатов будет сформирована конфигурация трамвая для технического задания.

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